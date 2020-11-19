В нижегородских вузах увеличилось число бюджетных мест

Число бюджетных мест для поступления в нижегородские вузы возросло. В каждом университете свои показатели роста, но сам рост возможного бесплатного образования по Нижнему Новгороду однозначен. Об этом сообщили представители разных высших учебных заведений города на сегодняшней пресс-конференции, где обсуждались нововведения министерства образования и науки РФ в порядок поступления в вузы.

К примеру, как отметила проректор по развитию и внешним связям ННГАСУ Светлана Лихачёва, в нижегородском архитектурно-строительном университете количество бюджетных мест возросло на 10%.

– Это увеличение и на информационные направления, и на строительство, – добавила проректор ННГАСУ.

В свою очередь, проректор по учебной работе ННГУ им. Н.И. Лобачевского Ольга Петрова прокомментировала, что в их случае появилось 400 новых бюджетных мест.

На сайте каждого университета с 1 ноября этого года размещены все изменения для поступающих. Они могут отличаться в деталях, поэтому обязательно следует узнать о подробностях поступления в желаемый вуз.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!