В нижегородских вузах увеличилось число бюджетных мест

Число бюджетных мест для поступления в нижегородские вузы возросло. В каждом университете свои показатели роста, но сам рост возможного бесплатного образования по Нижнему Новгороду однозначен. Об этом сообщили представители разных высших учебных заведений города на сегодняшней пресс-конференции, где обсуждались нововведения министерства образования и науки РФ в порядок поступления в вузы.
К примеру, как отметила проректор по развитию и внешним связям ННГАСУ Светлана Лихачёва, в нижегородском архитектурно-строительном университете количество бюджетных мест возросло на 10%.
– Это увеличение и на информационные направления, и на строительство, – добавила проректор ННГАСУ.
В свою очередь, проректор по учебной работе ННГУ им. Н.И. Лобачевского Ольга Петрова прокомментировала, что в их случае появилось 400 новых бюджетных мест.
На сайте каждого университета с 1 ноября этого года размещены все изменения для поступающих. Они могут отличаться в деталях, поэтому обязательно следует узнать о подробностях поступления в желаемый вуз.
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