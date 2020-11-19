Имена абитуриентов в списках заменят номера СНИЛС

При поступление в любой государственный российский вуз имя абитуриента в списках теперь будет заменено на номер СНИЛС. Это следующее новое правило приёма в университеты, утверждённое министерством образования и науки РФ. Эти изменения обсуждались сегодня на пресс-конференции.

Изменения означают, что в списках поступающих совсем не будут значиться фамилии, имена и отчества будущих студентов. Если это иностранный студент – в таком случае приёмная комиссия может назначить ему порядковый номер, если у него не имеется СНИЛС.

– В этом есть определённая сложность как для работы приёмной комиссии, так и для поступающих. Второе беспокоит нас больше всего. Им будет тяжелее отслеживать себя в тех пяти вузах, в которые они имеют право подавать документы, – поделилась проректор по развитию и внешним связям ННГАСУ Светлана Лихачёва.

К слову она также добавила, что Минобрнауки позволило расширить для абитуриентов число возможных направлений для поступления. Ранее их могло быть не больше трёх. Теперь, к примеру, в ННГАСУ их может быть максимально 10.

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