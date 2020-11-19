Вторую волну зачисления в нижегородские вузы отменили

Во всех российских вузах больше не будет существовать вторая волна приёма абитуриентов. Это одно из новых правил приёма в университеты, утверждённое министерством образования и науки РФ. Сегодня изменения в порядке поступления и их выгода для поступающих обсуждались на пресс-конференции.

Как обозначила консультант отдела науки высшего и среднего профобразования министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Ирина Зверева, вторая волна приёма абитуриентов упразднена, но не стоит путать это понятие с поступлением в два этапа, где первый из них – приоритетный, а второй – этап основного зачисления. Этот порядок останется прежним. Изменение касается того, что приём во все вузы будет оканчиваться строго 5 августа, а не 9-ого, как было раньше, считая вторую волну. Как уверяют в Минобрнауки, нововведение исключит путаницу, которая складывалась в прежние годы на последних порах приёма абитуриентов.

– Убрать вторую волну – это было абсолютно правильное решение, – уверена проректор по учебной работе ННГУ им. Н.И. Лобачевского Ольга Петрова.

На сайте каждого университета с 1 ноября этого года размещены все изменения для поступающих. Они могут отличаться в деталях, поэтому обязательно следует узнать о подробностях поступления в желаемый вуз.

Из прочего стоит отметить, что формат ЕГЭ и его сроки остаются привычными, минимальный порог будет мало отличаться от прошлогоднего. Он уже опубликован на сайтах образовательных учреждений.

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