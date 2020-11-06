Старую кстовскую дорогу отремонтируют в 2021 году.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Старую кстовскую дорогу отремонтируют в 2021 году. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин написал в своем Инстаграм, отвечая на вопросы подписчиков.
«Летом 2021 года планируется отремонтировать все опасные участки дороги: с 3 до 6 км, с 8 до 11 км и с 11 км до трассы М-7 Волга», - уточнил глава региона.
На сегодняшний день самым масштабным объектом дорожного строительства в Нижегородской области является транспортный узел в деревне Ольгино. Недавно там поставили светофор и открыли вторую полосу для движения в богородском направлении. Сейчас развязка готова на 20%, завершить строительство планируется в августе 2021 года.
Напомним, 23 октября в регионе открылся транспортный узел в борском направлении – развязка Неклюдово – Золотово. Новая развязка разделила транспортные потоки из борского и кировского направлений и решила проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода.
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