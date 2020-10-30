Развязка в Ольгине построена на 20%

Замруководителя Росавтодора оценил строительство развязки в Ольгино Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

С рабочим визитом Нижегородскую область посетил замруководителя Росавтодора Роман Новиков. В ходе поездки он побывал на строительной площадке транспортной развязки в районе деревни Ольгино, которая создаётся согласно нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородского региона.

— Объект важный и нужный для Нижегородской области. Он решит острую транспортную проблему: увеличит пропускную способность этого участка в несколько раз. С 20 тысяч автомобилей в сутки до 90 тысяч. Подчеркну, что задачей для всех строящихся объектов в рамках национальных проектов «Комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» является выведение федеральной и региональной дорожной сети на качественно новый уровень. Важно, чтобы достигались все заявленные цели — безопасность, удобство и в целом улучшение качества жизни людей, — прокомментировал Роман Новиков.

В настоящий момент готовность строительства развязки на уровне примерно 20%. Подрядчику поставили задачу завершить её досрочно — в августе 2021 года, а не в октябре. Реализация проекта финансируется в размере 1,9 млрд рублей.