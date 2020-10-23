Движение по участку Неклюдово-Золотово открывается 23 октября Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Долгожданный участок Неклюдово-Золотово на дороге Нижний Новгород – Шахунья – Киров наконец открыт. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин лично участвовал в открытии автомобильного движения по новой дороге Неклюдово-Золотово. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Сегодня, 23 октября, Глеб Никитин лично участвовал в открытии автомобильного движения по новой дороге Неклюдово-Золотово. Вместе с ним торжественное открытие провели председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, заместитель губернатора Сергей Морозов, министр транспорта и автомобильных дорог региона Павел Саватеев, а также руководство и сотрудники порядных организаций.

– Это знаковое событие, новый шаг в развитии транспортной доступности севера области и сообщения с соседними регионами. Пропускная способность дороги здесь была исчерпана. В пятницу из Нижнего и в воскресенье обратно возникали огромные пробки, в которых стояли и дачники, и фуры. Теперь мы рассчитываем, что интенсивность движения вырастет на треть – до 34 тысяч машин в сутки. Новая развязка разделит транспортные потоки из борского и кировского направлений и решит проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода. Машины смогут двигаться быстрее, а это улучшит не только транспортную, но и экологическую обстановку, – акцентировал внимание глава региона.

Стройка завершена раньше срока почти на год. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

А кроме того, добавил, что пуск этого участка будет иметь огромное значение и для развития экономики.

– Вырастет инвестиционная привлекательность севера региона, станет более востребованной недвижимость, улучшение дорожной ситуации позитивно отразится и на туристическом потенциале, – заверил Глеб Никитин.

Схема движения Неклюдово-Золотово Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Согласно задумке, одна половина машин будет направляться в сторону Бора, а другая – в сторону Кирова – поедет по новой дороге. В обратном направлении транспорт, направляясь в Нижний Новгород от кольцевой развязки, поедет по новой дороге напрямую. Ему удастся миновать все примыкания на одном уровне.

– Важно, что движение по новой дороге открывается в пятницу. Именно в конце рабочей недели в этом направлении нередко образовывались серьёзные пробки. Реализация столь масштабного проекта была бы невозможна без поддержки федеральных властей. Дорогу Неклюдово-Золотово включили в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, который является одним из национальных проектов, – добавил губернатор региона.

"Это знаковое событие, новый шаг в развитии транспортной доступности севера области и сообщения с соседними регионами". Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

А также рассказал, что по контракту завершение работ запланировано на август 2021 года. Но регион обратился к правительству России, осознавая всю значимость объекта, с просьбой выделить на эти цели в текущем году дополнительные средства в размере миллиарда рублей. Решение было подписано Михаилом Мишустиным. И благодаря этому стройка завершена досрочно.