Вторую полосу открыли для движения на Ольгинской развязке

Также там отрегулировали фазы светофоров. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Вторую полосу для движения транспорта отрыли на развязке в деревне Ольгино 2 ноября. Информацию подтвердил в своем Инстаграм губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Открыли вчера вечером и отрегулировали фазы светофоров», - написал он сегодня в ответе одному из подписчиков. Речь идет о дороге в богородском направлении.

Схема движения на Ольгинской развязке изменилась полторы недели назад: здесь был организован т-образный перекресток и появился светофор. Транспорт пустили по вновь построенному участку дороги.

Напомним, строительство развязки в деревне Ольгино началось в мае 2020 года. Ожидается, что новый транспортный узел увеличит пропускную способность этого участка с 20 тысяч автомобилей в сутки до 90 тысяч. На строительство Ольгинской развязки из федерального бюджета было выделено 1,9 млрд рублей. Сейчас готовность объекта составляет около 20 процентов. Завершить строительство планируется досрочно – в августе 2021 года. А пока нижегородцам придется постоять в пробках.