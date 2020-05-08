Началось строительство транспортной развязки в районе Ольгино Нижегородской области

Строительство двухуровневой транспортной развязки стартовало в районе Ольгино Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, объект разделит транспортные потоки из богородского и арзамасского направлений. Предполагается, что в результате будет решена проблема пробок на выезде из Нижнего Новгорода со стороны проспекта Гагарина.

Подрядчик занимается расчиткой площадки, одновременно формируя насыпь и подготавливая технику для буронабивных свай под опоры эстакады. На стройплощадку уже привлечено порядка 50 единиц техники и 150 дорожных рабочих. При проведении работ соблюдаются все эпидемиологические требования, включая защиту органов дыхания и дезинфекцию.

Протяженность новой дороги составит порядка 1,5 километра, расчетная скорость движения по ней – 80 километров в час. После достройки развязки, транспорт из Богородска в Нижний Новгород будет двигаться по верхнему уровню, без пересечения с автомобилями арзамасского направления.

Началось строительство транспортной развязки в районе Ольгино Нижегородской областиФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

При подготовке проекта губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил свести к минимуму дискомфорт как для водителей, так и для жителей ближайших домов. Движение здесь полностью закрывать не будут. В конце мая-начале июня движение в направлении Богородска ограничат, перекрыв одну из четырех полос движения.

Как отметил Глеб Никитин, для решения транспортной проблемы в этом районе анализировались разные варианты. Рассматривалась возможность смены главной дороги, установка светофора, а также строительство развязки в другом месте. В итоге решили остановиться на двухуровневой развязке и реконструкции перекрестка автодороги Большая ельня-Ольгино с проспектом Гагарина.

Существующая дорога не справляется с потоком машин, которых в сутки проезжает не менее 4 300. Ожидается, что после постройки развязки машины смогут двигаться быстрее, что улучшит не только транспортную, но и экологическую обстановку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.