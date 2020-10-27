На Ольгинской развязке появился светофор

Развязка будет построена летом 2021 года. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Транспортная развязка в деревне Ольгино постепенно обретает законченные черты. Так, там уже вовсю «растет» виадук в направлении «Нижний Новгород – Богородск». В связи с этим изменилась и схема движения транспорта, автомобили пустили по участку новой дороги.

«Транспорт поехал по вновь построенному съезду (под строящимся путепроводом). Организован Т-образный перекресток с применением светофорного объекта», - рассказали «Комсомолке» в Нижнем» в Министерстве транспорта и автодорог Нижегородской области.

Машинам, движущимся из Нижнего в Богородск, теперь всегда горит зеленый свет, а в сторону Арзамаса движение организовано по отдельной полосе под «стрелку». А вот водителям, которые хотят повернуть с Арзамасской трассы на Богородск, придется проехать до поворота на Большую Ельню, развернуться и поехать в нужном направлении.

Специалисты регионального минтранса будут следить за трафиком в районе светофора, чтобы сделать его работу наиболее эффективной.

«В настоящее время ведется ежедневный мониторинг ситуации, на основании которого будет принято решение об изменении времени горения фаз светофора», - пояснили в ведомстве.

Сейчас из-за строительных работ на Ольгинской развязке нижегородцам приходится стоять в пробках. Особенно не повезло тем, кто вынужден каждый день ездить на работу в областной центр – дорога только в одну сторону занимает два часа. Но нужно еще немного набраться терпения: полное снятие ограничений будет летом 2021 года. Будет ли развязка построена раньше срока, - пока неизвестно, однако губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Инстаграм признался, что «рассчитывает на это» (ввод в эксплуатацию раньше срока – прим.).

«Мы и так уже поставили подрядчику очень жесткие сроки. К сожалению, стройка по ощущениям всегда длится слишком долго. Зато результат будет стоить нашего терпения», - написал глава региона.

Напомним, 23 октября в Нижегородской области открыли для движения развязку Неклюдово - Золотово. Ее сдали в эксплуатацию раньше срока.