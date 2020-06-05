2020-06-05T18:08:26+03:00
Общество

Накануне Троицы нижегородцам напомнили правила посещения храмов

Перечень ограничений составил Роспотребнадзор
Анастасия НАЗАРОВА
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Накануне Троицы, которую в этом году православные верующие будут отмечать 7 июня, нижегородцам напомнили правила посещения храмов. Перечень ограничений составил Роспотребнадзор, уточнили в Нижегородской епархии.

Во-первых, в монастыри и храмы не допускаются лица старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями. На время пандемии коронавируса им рекомендуется молиться на дому.

Во-вторых, обязательны ношение защитных масок и дезинфекция рук. В-третьих, как и прежде, следует соблюдать социальную дистанцию. В-четвертых, необходимо соблюдение дополнительного проветривания помещений и дезинфекции предметов, используемых в совершении богослужений (это требования преимущественно касается саму церковь, а не прихожан).

- Независимо от этапа ограничительных мероприятий не допускается доступ прихожан в храмы и монастыри, в которых выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией, до завершения противоэпидемических мероприятий, - заявили в епархии.

Однако в каких именно монастырях и храмах были выявлены случаи заражения COVID-19, не сообщается. Зато раньше сообщалось, что массовое заражение этим смертельно опасным заболеванием произошло в женском монастыре в селе Дивеево.

Кстати, карантин в Дивееве продлен на неизвестный срок. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин попросил паломников воздержаться от поездок к святыне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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