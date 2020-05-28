Открытие храмов и монастырей в Нижнем Новгороде 2020 в период коронавируса: как будут работать и кто сможет посещать

Храмы и монастыри в Нижегородской области вновь распахнут свои двери для прихожан. Как сообщается на сайте Нижегородской епархии, богослужения с участием верующих возобновляются с 1 июня 2020 года.

Однако работать здания для богослужений будут по новым правилам. Так, в храмах с площадью молельного зала не более 400 квадратных метров может находиться не более одного человека на квадратный метр. А там, где молельный зал более 400 квадратных метров, могут присутствовать до ста человек.

При этом в епархии обратили внимание на то, что лицам старше 65 лет, страдающим хроническими заболеваниями по-прежнему рекомендовано молиться дома. Они входят в группу риска, и пока им лучше воздержаться от посещения храмов и церквей.

Всем остальным гражданам стоит появляться в нижегородских церквях исключительно в защитных масках, а перед походом туда рекомендуется обрабатывать руки антисептиком. Важно также соблюдение социального дистанцирования.

Напомним, что запрет на посещение церквей действует в Нижегородской области с майских праздников.

Сообщалось также, что с 27 апреля ограничен въезд на территорию Нижегородской области. Сейчас попасть в регион можно только при наличии прописки либо пропуска. Ограничение введено после появления нового очага коронавируса в Дивеевском монастыре - там выявлено 76 случаев заражения COVID-19.

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