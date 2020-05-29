2020-05-29T09:33:59+03:00
Общество

Карантин в Дивееве продлен на неизвестный срок

Губернатор просит паломников воздержаться от поездок к святыне
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Отменять карантин в Дивееве в ближайшее время не планируетсяОтменять карантин в Дивееве в ближайшее время не планируетсяФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение продлить карантин в селе Дивеево. Ограничения там действуют уже больше месяца, однако, по мнению врачей и органов власти, отменять их пока рано. И в ближайшее время этого не планируется.

- Мы постоянно обсуждаем ситуацию в карантинных населенных пунктах с санитарными врачами. Сложилось общее мнение, что ограничения в селе на данный момент необходимо сохранить. Достигнутое равновесие слишком хрупкое, чтобы испытывать его на прочность, - подчеркивает Глеб Никитин.

По мнению специалистов, даже один заразившийся человек может кардинально изменить ситуацию в Дивееве. Поэтому губернатор просит паломников пока воздержаться от поездок к святыне. А присутствовать на богослужениях в ближайшей перспективе смогут только местные жители.

Напомним, вспышка COVID-19 в Дивееве была зафиксирована в конце апреля, когда диагноз подтвердился у нескольких десятков монахинь Серафимо-Дивеевского монастыря. Из-за этого здание было закрыто, а в селе ввели ограничительные меры.

КСТАТИ

В настоящий момент карантин по коронавирусу сохраняется еще в трех городах Нижегородской области – Выксе, Павлове и Кулебаках. Решения по снятию ограничений будут приниматься только по рекомендации санитарных врачей. На днях Глеб Никитин уже отменил карантин в Починках, Тумботино, Гремячево и Мухтолове.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Не жалели женщин и детей: в Оренбурге задержали подозреваемых в трех громких убийствах
Неуловимые киллеры жестоко расправлялись с жертвами и всегда выходили сухими из воды. До недавнего времени никто не подозревал, что за чередой убийств стоят одни и те же люди
Новости 24
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 29 мая 2020 года выросло до 3508 человек
Каринэ Кочарян: «Поправки в Конституцию гарантируют равноправие и взаимоуважение всех народов, населяющих Россию»
Резкое похолодание ожидается в Нижегородской области в выходные
17-летний подросток на мотоцикле устроил смертельное ДТП под Дзержинском
Более 5,6 тысячи нижегородцев сдали анализы на коронавирус за последние сутки
Почти 3 000 сотрудников станционарных учреждений соцобслуживания получили выплаты за работу во время пандемии
Крупнейший в России образовательный центр построят в Нижнем Новгороде в 2021 году
Миллиард рублей планируется направить на переселение нижегородцев из аварийного жилфонда
Госжилинспекция оценила на «отлично» работу одной из нижегородских управляющих компаний
Нижегородская область получит 1,7 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Когда откроют поликлиники в Нижнем Новгороде в 2020 году: Возобновление приема будет постепенным
В семи районах Нижнего Новгорода не будут отключать горячую воду с 1 июня
Заявления на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет подали 11 тысяч нижегородских семей
Медсестра обокрала коллегу и сдала ее украшения в один из нижегородских ломбардов
Пирамидальный тополь и черная бузина не прижились в парках Сормова
Парламентарии поддержали идею Глеба Никитина наградить участников борьбы с COVID-19
30-летний недострой снесли в Сормовском районе
Нижегородская область добавит 58,5 миллиона рублей на благоустройство центрального парка в Дзержинске
Бездомный мужчина попытался изнасиловать нижегородку на Ново-Сормовском кладбище
Марина Еминцева: «Все вносимые изменения в Конституцию нашей страны своевременны и актуальны»
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 28 мая 2020 года: Автозавод продолжает удерживать абсолютное лидерство
Надежда Отделкина досрочно покинула пост уполномоченного по правам человека в Нижегородской области
Нижегородская областная фармация готова обеспечить регион тестами на антитела к COVID-19