Карантин в Дивееве продлен на неизвестный срок

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение продлить карантин в селе Дивеево. Ограничения там действуют уже больше месяца, однако, по мнению врачей и органов власти, отменять их пока рано. И в ближайшее время этого не планируется.

- Мы постоянно обсуждаем ситуацию в карантинных населенных пунктах с санитарными врачами. Сложилось общее мнение, что ограничения в селе на данный момент необходимо сохранить. Достигнутое равновесие слишком хрупкое, чтобы испытывать его на прочность, - подчеркивает Глеб Никитин.

По мнению специалистов, даже один заразившийся человек может кардинально изменить ситуацию в Дивееве. Поэтому губернатор просит паломников пока воздержаться от поездок к святыне. А присутствовать на богослужениях в ближайшей перспективе смогут только местные жители.

Напомним, вспышка COVID-19 в Дивееве была зафиксирована в конце апреля, когда диагноз подтвердился у нескольких десятков монахинь Серафимо-Дивеевского монастыря. Из-за этого здание было закрыто, а в селе ввели ограничительные меры.

КСТАТИ

В настоящий момент карантин по коронавирусу сохраняется еще в трех городах Нижегородской области – Выксе, Павлове и Кулебаках. Решения по снятию ограничений будут приниматься только по рекомендации санитарных врачей. На днях Глеб Никитин уже отменил карантин в Починках, Тумботино, Гремячево и Мухтолове.

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