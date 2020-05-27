2020-05-27T11:14:23+03:00
Общество

Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 27 мая 2020 года выросло до 78 человек

За последние сутки скончались еще шесть пациентов
Анастасия НАЗАРОВА
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В регионе выросло количество жертв коронавируса - теперь их 78.В регионе выросло количество жертв коронавируса - теперь их 78.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 27 мая 2020 года выросло до 78 человек. Накануне подтвердилась информация еще о шести умерших пациентах с COVID-19, сообщили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на главу минздрава Давида Мелик-Гусейнова.

По словам чиновника, У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

- Каждый случай - это большая трагедия для близких. Но важно разобраться в малейших подробностях летального исхода, - добавил министр.

Напомним, за сутки регион опустился на пятое место в России по числу новых зараженных. Это смертельно опасное заболевание было выявлено еще у 231 нижегородца. Таким образом всего в Нижегородской области коронавирусом заразились 8,7 тысячи человек.

Сообщалось также, что увеличилось число выздоровевших пациентов с COVID-19 - до 3,1 тысячи нижегородцев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За последние сутки подтвержден 161 летальный случай с коронавирусом в России. Топ-5 регионов по этому показателю выглядит так:

Москва - 73 жертвы;

Дагестан - 12;

Московская область - 10;

Санкт-Петербург - 8;

Нижегородская область - 6.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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