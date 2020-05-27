Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 27 мая 2020 года выросло до 3187 человек

27 Май 2020 2020-05-27T11:06:03+03:00

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели еще 292 нижегородца

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Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 27 мая 2020 года увеличилось до 3187 человек. За прошедшие сутки выписались сразу 292 нижегородца, переболевших COVID-19.

При этом «Комсомольская правда» рассказывала, что в регионе выявлен 231 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. По этому показателю область находится на пятом месте в России.

- 36,5 процента от общего числа заболевших уже здоровы. Это обнадеживающая тенденция, но не повод расслабляться. У нас сохраняется достаточно высокий порог заболеваемости, - заявил глава региона Глеб Никитин.

По словам чиновника, каждый день в Нижегородской области выявляется свыше 200 новых случаев заражения COVID-19. А это значит, что жителям все еще необходимо соблюдать требования санитарно-эпидемиологической безопасности.

Добавим, что также за последние сутки в регионе выросло количество жертв этого смертельно опасного заболевания. Теперь их 78. Накануне пришло подтверждение еще по шести погибшим.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За последние сутки из больниц по выздоровлению выписаны 11079 тысяч россиян. Больше всего - в Москве (5839). На втором месте - Санкт-Петербург (714), на третьем - Дагестан (352), на четвертом - Московская область (288), а на пятом месте - Нижегородская область (253).

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ИСТОЧНИК KP.RU