2020-05-27T10:52:03+03:00
Общество

Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 27 мая 2020 года: Выявлен 231 новый случай заражения

Число зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 8735 человек
Анастасия НАЗАРОВА
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За последние несколько дней коэффициент распространения COVID-19 в регионе начал расти.За последние несколько дней коэффициент распространения COVID-19 в регионе начал расти.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 27 мая 2020 года выросло до 8735 человек. В среду днем на сайте стопкоронавирус.рф появилась информация о 231 новом заболевшем COVID-19 нижегородце.

За сутки регион опустился на пятое место в России по числу новых зараженных. Впереди Москва (2140), Московская область (793), Санкт-Петербург (387) и Свердловская область (235).

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, уже 36,5 процента нижегородцев здоровы.

- Это обнадеживающая тенденция, но не повод расслабляться. У нас сохраняется пока еще достаточно высокий порог заболеваемости - по итогам верификации в Нижегородской области ежедневный прирост инфицированных составляет более 200 случаев, - отметил глава региона.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным на 27 мая, в Нижегородской области выявлен 231 новый случай заражения коронавирусом. 3187 человек с таким диагнозом уже выздоровели и были выписаны. Количество жертв коронавируса в регионе выросло до 78. Недавно пришло подтверждение по шести новым погибшим.

КСТАТИ

Глава региона Глеб Никитин подписал постановление об отмене карантина в рабочем поселке Мухтолово Ардатовского района. Это решение было принято на основании предписания главного санитарного врача Нижегородской области от 25 мая 2020 года. В поселке сейчас зарегистрировано 36 случаев заражения, причем за последние три дня не выявлено ни одного нового случая. Очаг заболеваемости ликвидирован.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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