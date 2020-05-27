Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 27 мая 2020 года: Выявлен 231 новый случай заражения
Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 27 мая 2020 года выросло до 8735 человек. В среду днем на сайте стопкоронавирус.рф появилась информация о 231 новом заболевшем COVID-19 нижегородце.
За сутки регион опустился на пятое место в России по числу новых зараженных. Впереди Москва (2140), Московская область (793), Санкт-Петербург (387) и Свердловская область (235).
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, уже 36,5 процента нижегородцев здоровы.
- Это обнадеживающая тенденция, но не повод расслабляться. У нас сохраняется пока еще достаточно высокий порог заболеваемости - по итогам верификации в Нижегородской области ежедневный прирост инфицированных составляет более 200 случаев, - отметил глава региона.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
По данным на 27 мая, в Нижегородской области выявлен 231 новый случай заражения коронавирусом. 3187 человек с таким диагнозом уже выздоровели и были выписаны. Количество жертв коронавируса в регионе выросло до 78. Недавно пришло подтверждение по шести новым погибшим.
КСТАТИ
Глава региона Глеб Никитин подписал постановление об отмене карантина в рабочем поселке Мухтолово Ардатовского района. Это решение было принято на основании предписания главного санитарного врача Нижегородской области от 25 мая 2020 года. В поселке сейчас зарегистрировано 36 случаев заражения, причем за последние три дня не выявлено ни одного нового случая. Очаг заболеваемости ликвидирован.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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