Почти 170 тысяч жителей Нижегородской области прошли тестирование на коронавирус
Уже 169 736 человек сдали тесты на коронавирус в Нижегородской области по данным на утро пятницы, 22 мая 2020 года. Об этом со ссылкой на губернатора Глеба Никитина сообщает пресс-служба регионального правительства.
- За последние сутки тестирование прошли 5970 человек, а средний показатель тестирования составил 5299 человек на 100 тысяч населения. По абсолютному количеству исследований в сутки наш регион входит в число лидеров в России, - отметил Глеб Никитин. – Тесты сейчас проводят 11 лабораторий.
При этом в последние несколько дней наблюдается постоянное снижение числа заболевших коронавирусом в день.
Напомним, количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области на утро 22 мая 2020 года составило 7413 человек. За предыдущие сутки было выявлено еще 204 новых случая заражения Covid-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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