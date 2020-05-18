Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 18 мая 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших

18 Май 2020 2020-05-18T13:54:46+03:00

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Случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены во всех 52 районах и городских округах Нижегородской области. При этом больше всего заболевших по-прежнему в областном центре - 3270 человек. В пресс-службе областного правительства рассказали, какие районы приволжской столицы лидируют по числу зараженных на 18 мая 2020 года.

Так, больше всего зараженных зафиксировано на Автозаводе - 576 подтвержденных случаев. Следом идут Ленинский район - 568 и Канавино - 565. В Нижегородском районе - 414 заболевших, в Сормове - 339, в Советском районе - 292, в Московском районе - 274, а в Приокском - 242.

Сообщалось также, что среди в области по количеству заболевших COVID-19 лидирует Павловский район - там 579 подтвержденных случаев заражения. В Дивеевском районе - 288, в Кулебакском - 288, в Богородском - 215, в Починковском - 166, в Борском - 157, а в Кстовском - 149. Между тем в Дзержинске выявлено 163 зараженных жителя.

Напомним, по данным на 18 мая, общее число пациентов с коронавирусом перевалило за 6,6 тысячи человек. Только за минувшие сутки выявлено еще 279 новых случаев заболевания. Причем, как уточнил глава региона Глеб Никитин, из общего количества пациентов 3910 - на амбулаторном лечении, так как заболевание у них протекает либо без симптомов, либо в легкой форме. Кстати, выздороветь удалось 1415 нижегородцам.

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ИСТОЧНИК KP.RU