2020-05-15T15:53:27+03:00
Политика

Павел Пашинин: «Дмитрий Сивохин – трудолюбивый профессионал, который поможет Нижнему Новгороду»

Депутат думы Нижнего Новгорода от Сормовского района прокомментировал новое назначение в мэрии Нижнего Новгорода
Юлия ИСАЕВА
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Депутат думы Нижнего Новгорода от Сормовского района Павел Пашинин прокомментировал «Комсомольской правде – Нижний Новгород» назначение Дмитрия Сивохина заместителем мэра Нижнего Новгорода.

- Я близко познакомился с Дмитрием Геннадьевичем, когда пришел в район депутатом. Это было год назад, - вспоминает Пашинин. - За это время, которое мы с ним работали вместе, впечатления остались самые лучше. Потому что он является высоким профессионалом, может найти подход к любому человеку. Кроме того, он на износ трудолюбивый, терпеливый к людям – как к подчиненным, так и к жителям Сормова. Умеет выслушать, принять правильное решение и решить проблему на корню. За год ни одного негатива замечено в его адрес не было: все сормовичи, которых я знаю и с которыми общаюсь, очень довольны его работой. Она качественна и своевременна.

Более того, я считаю, что Дмитрий Геннадьевич на новом посту сделает благо и всему городу, как привык это делать для сормовичей. Нижнему Новгороду очень повезло, что в администрации появился первый зам, который является профессионалом в своем деле. Который умеет правильно выстроить работу с людьми. Я хочу поздравить всех нижегородцев: нам очень повезло, потому что сейчас крайне мало людей, готовых работать на результат с утра до ночи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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