Глава Сормова Дмитрий Сивохин стал заместителем мэра Нижнего Новгорода по хозяйству

Глава администрации Сормовского района Дмитрий Сивохин с 18 мая будет заместителем мэра Нижнего Новгорода. Как сообщает пресс-служба администрации, такое решение принял исполняющий полномочия мэра Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Сивохин станет заммэра вместо недавно ушедшего Виктора Сдобнякова, который отвечал за городское хозяйство.

Стоит отметить, что Дмитрий Сивохин, несмотря на молодой возраст (в октябре ему будет 44 года) имеет большой управленческий опыт. Он успел поработать в бизнесе, пройдя путь от простого менеджера до директора компании. Но самое главное, у Сивохина есть опыт в жилищно-коммунальном хозяйстве города. Он возглавлял дорожное предприятие в Ленинском районе, был первым заместителем главы администрации Приокского района, четыре года руководил Сормовским районом. При нем район стал занимать лидирующие позиции по благоустройству.

Депутат гордумы от Сормовского района Павел Пашинин рассказал «Комсомольской правде – Нижний Новгород», что от года совместной работы с Дмитрием Сивохиным у него остались самые положительные впечатления.

- Дмитрий Сивохин является высоким профессионалом, может найти подход к любому человеку, - говорит Павел Пашинин. - Кроме того, он на износ трудолюбивый, терпеливый к людям – как к подчиненным, так и к жителям Сормова. Умеет выслушать, принять правильное решение и решить проблему на корню.

По мнению депутата, Нижнему Новгороду очень повезло, что в администрации появился заместитель, который является профессионалом в своем деле и умеет правильно выстроить работу с людьми.

Эксперты также подчеркивают, что это первое кадровое назначение Юрия Шалабаева. По словам директора Института проблем социального управления Максима Лубяного, в команде Юрия Шалабаева должен был возникнуть «человек с земли», такой как Дмитрий Сивохин.

- Сивохин семь-восемь лет работает непосредственно на земле, в городском хозяйстве. Это достаточно приличный опыт для того, чтобы понимать всю проблематику того, что происходит в городе, - отмечает Лубяной. - Давайте будем откровенными: город сейчас находится не в самом лучшем положении в плане благоустройства и инфраструктуры, плюс неизбежно надвигается юбилей Нижнего Новгорода. И сейчас администрации города абсолютно точно должно быть не до политики. Нужно просто реально пахать. И чем больше в новой администрации будет людей, профессионально связанных именно с городским хозяйством, тем лучше.

СПРАВКА «КП»

Дмитрий Сивохин родился 1 октября 1976 года. Окончил Нижегородский государственный технический университет по специальности «Менеджмент» в 2000 году.

С 1998 по 2013 год работал в частных предприятиях, прошел путь от менеджера до директора компании.

С 2013 по 2014 годы возглавлял муниципальное предприятие Нижнего Новгорода «Ремонт и эксплуатация дорог» Ленинского района. В 2014 году перешел на работу в администрацию Приокского района, где занимал пост первого заместителя главы администрации.

В феврале 2016 года назначен главой администрации Сормовского района Нижнего Новгорода.

Женат, воспитывает троих детей.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Александр Прудник, социолог:

- Назначение Дмитрия Сивохина является положительным знаком того, каким образом будет формироваться новая администрация Нижнего Новгорода. И, в первую очередь, она будет формироваться не по политическому принципу, а по принципу профессионализма и опыта, потому что Сивохин всегда занимался жилищно-коммунальным хозяйством.

Когда Сивохин пришел в Сормовский район и с тех пор, как он его возглавляет, район практически выпал из информационной повестки. А это всегда верный знак того, что в районе все нормально, что нет никаких катаклизмов и никаких проблем, скандалов, которые привлекают всеобщее внимание. Это высочайший уровень управленца: когда он управляет так, что со стороны это вообще незаметно. Он продемонстрировал эти способности, и, надеюсь, именно за это был отмечен и приглашен в руководство города.

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