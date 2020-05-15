Максим Лубяной: «У Дмитрия Сивохина есть достаточный опыт, чтобы заниматься городским хозяйством»

15 Май 2020 2020-05-15T15:57:30+03:00

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Директор Института проблем социального управления Максим Лубяной считает абсолютно логичным назначение главы Сормовского района Дмитрия Сивохина заместителем мэра Нижнего Новгорода.

- Это первое назначение у нынешнего исполняющего обязанности мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, и оно логичное. Я думаю, все успели посмотреть биографию нового главы города, и несмотря на то, что он какое-то время проработал в администрации, человек с земли, такой как Дмитрий Сивохин, должен был возникнуть в его команде. Это, конечно, правильно, - уверен социолог. - У Сивохина, конечно, не такой огромный опыт в городском хозяйстве, но все-таки он лет семь-восемь работает непосредственно на земле. Насколько я помню, он был первым замом в Приокском районе, затем четыре года возглавлял Сормовский район. Будем считать, что это достаточно приличный опыт для того, чтобы понимать всю проблематику того, что происходит в городе.

Давайте будем откровенными: город сейчас находится не в самом лучшем положении в плане благоустройства и инфраструктуры, плюс неизбежно надвигается юбилей Нижнего Новгорода. И сейчас администрации города абсолютно точно должно быть не до политики. Нужно просто реально пахать. И чем больше в новой администрации будет людей, профессионально связанных именно с городским хозяйством, тем лучше.

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