2020-05-15T15:57:50+03:00
Политика

Галина Пляскина: «Дмитрий Сивохин будет также грамотно решать проблемы города, как решал проблемы Сормова»

Руководитель ОАО "Сормовский хлеб" прокомментировала назначение главы Сормова заместителем мэра Нижнего Новгорода
Юлия ИСАЕВА
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Руководитель ОАО "Хлеб" ("Сормовский хлеб") Галина Пляскина прокомментировала назначение главы Сормовского района Дмитрия Сивохина заместителем мэра Нижнего Новгорода.

- Вы знаете, если честно, как работник Сормовского района, я расстроена назначением Дмитрия Сивохина заместителем мэра... Потому что в наш район несколько лет назад пришел активный человек, позитивный, мы спокойно могли решать с ним все вопросы. Мы тогда почувствовали, что с ним можно плодотворно работать. Я всегда понимала, что с его стороны будет поддержка, - рассказала Галина Пляскина «Комсомольской правде – Нижний Новгород». - Да, с одной стороны, я понимаю, что для Дмитрия Сивохина это назначение – рост. А вот для нас – не знаю, ведь неизвестно, кто теперь к нам придет, будет ли новый глава администрации таким же активным. Я думаю, мы все равно сможем обращаться к Сивохину, потому что Сормово он знает, и будет также грамотно решать вопросы и в городе. Я знаю его характер и подход к работе – он всегда доводит до конца все, за что берется. Думаю, он справится с городским хозяйством.

Напомним, работу в новой должности Дмитрий Сивохин начнет 18 мая. Он станет заммэра вместо недавно ушедшего Виктора Сдобнякова, который отвечал за городское хозяйство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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