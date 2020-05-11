Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 11 мая 2020 года: Выявлен 291 новый случай заражения

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 11мая 2020 года выросло до 4 733 человек. Согласно данным, опубликованным на портале стопкоронавирус.рф, в понедельник стало известно о 291 новом случае заражения в регионе.

По числу заболевших COVID-19 Нижегородская область по-прежнему находится на 4-м месте в топе регионов России после Москвы (6169), Московской области (1079) и Санкт-Петербурга (307).

Кроме того, за последние сутки в России скончались 94 человека с подтвержденным коронавирусом. В Нижегородской области зафиксировано два новых летальных случая.

2 439 человек в регионе на данный момент находятся на амбулаторном лечении.

- Коронавирус представляет серьезную опасность для людей из групп риска: граждан с хроническими заболеваниями, пожилых людей, беременных женщин. Только самоизоляция и самодисциплина способны остановить распространение заболевания, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, на сегодняшний день в регионе на коронавирусную инфекцию проверены 116 762 человека.

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