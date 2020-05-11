Более 116 тысяч жителей Нижегородской области прошли тестирование на коронавирус

11 Май 2020 2020-05-11T09:28:37+03:00

Средний показатель за сутки вырос почти на 3%

Изменить размер текста: A A

По данным на утро 11 мая 2020 года, в Нижегородской области на коронавирусную инфекцию проверены 116 762 человека. Как сообщает пресс-служба облправительства, регион по-прежнему занимает первое место в Приволжском федеральном округе и входит в топ-15 по стране по данному показателю.

По словам губернатора Глеба Никитина, за минувшие сутки средний показатель тестирования вырос на 2,9% - до 3 645,5 человека на 100 тысяч населения.

Наибольшее количество тестов проводятся в лабораториях на базе Центра гигиены и эпидемиологии, ПИМУ и ГБУЗ Нижегородской области «НОЦ СПИД».

«Комсомольская правда» сообщала, что в Нижегородской области снова продлили запрет на посещение храмов и монастырей. В епархии уточнили: богослужения будут совершаться без прихожан вплоть до 31 мая 2020 года. Нижегородцев призывают оставаться дома в период пандемии и совершать домашние молитвы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU