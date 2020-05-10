Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 10 мая 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших

10 Май 2020 2020-05-10T13:14:19+03:00

Рассказываем, в каком районе областного центра зараженных больше всего

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Случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены в 50 районах и городских округах Нижегородской области. При этом больше всего заболевших по-прежнему в областном центре - 2128 человек. В пресс-службе регионального правительства рассказали, какие районы приволжской столицы лидируют по числу зараженных на 10 мая 2020 года.

Ленинский район вернул себе лидерство по количеству пациентов с COVID-19. Сейчас там зафиксирован 381 подтвержденный случай. На второе место антирейтинга опустилось Канавино - 366 подтвержденных случаев коронавируса. Следом идут Автозавод (311), Нижегородский район (317), Советский район (221), Приокский район (202), Сормово (189) и Московский район (141).

Напомним, утром 10 мая стало известно о 262 новых случаях заражения в Нижегородской области. Регион снова оказался на четвертом месте в России. Больше заболевших за минувшие сутки выявлено только в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Сообщалось также, что в Нижнем Новгороде скончались еще три пациента с коронавирусом. Таким образом число жертв COVID-19 выросло до 29.

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ИСТОЧНИК KP.RU