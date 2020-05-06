Наталия Казачкова покинула пост первого заместителя главы Нижнего Новгорода

6 Май 2020 2020-05-06T09:49:59+03:00

Ее последний рабочий день был 30 апреля

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Наталия Казачкова ушла с поста первого заместителя мэра Нижнего Новгорода. 30 апреля она проработала в этой должности последний день.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, причиной ухода Казачковой стал переход на другую работу. На какую - не уточняется.

Напомним, Наталия Казачкова стала заместителем главы администрации Нижнего Новгорода в январе 2017 года, а с 19 октября 2017 года некоторое время занимала пост исполняющей обязанности главы городской администрации.

КСТАТИ

Накануне стало известно о досрочной отставке мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова. Источник «Комсомольской правды» подтвердил эту информацию, добавив, что чиновник переходит на другую работу. Теперь он будет трудиться в госкорпорации «Росатом» на посту спецпредставителя по Арктике.

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ИСТОЧНИК KP.RU