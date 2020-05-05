Источник: Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов уходит в отставку

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно уходит в отставку. Источник «Комсомольской правды» подтвердил эту информацию, добавив, что чиновник переходит на другую работу.

«Комсомолка» обратилась за официальным комментарием в городскую администрацию, однако там эту новость пока не комментируют. На странице Владимира Панова в социальных сетях - также тишина.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно уходит в отставку.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Добавим, что в среду, 6 мая, должно состояться внеочередное заседание думы Нижнего Новгорода в удаленном режиме. На нем депутаты рассмотрят вопрос об отставке Панова и назначат исполняющего обязанности мэра города.

Кстати, ранее газета «КоммерсантЪ» писала, что Владимир Панов собирается на работу в «Росатом» на должность спецпредставителя по Арктике в ранге советника гендиректора.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно уходит в отставку.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

СПРАВКА «КП»

Владимир Панов родился в Горьком 10 октября 1975 года. Окончил школу № 40 с физико-математическим уклоном в Нижнем Новгороде, получил образование экономиста-менеджера в ННГУ имени Лобачевского.

В 1997 году Панов поступил в аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию, одновременно применяя полученные знания на практике. В то же время его избрали членом совета директоров завода «Минвата». С 2001 по 2004 год был индивидуальным предпринимателем - занимался розничной торговлей одеждой.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно уходит в отставку.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

С 2006 по 2007 год Владимир Панов занимал должность главы МСУ города Кстово и председателя думы Кстова I созыва. Но у него произошел конфликт с частью депутатского корпуса, и около года дума фактически не работала из-за того, что более половины депутатов сложили свои мандаты в знак протеста против политики Панова. А на досрочных выборах в декабре 2007 года он снова был избран депутатом кстовской гордумы второго созыва.

С 2010 по 2015 год Владимир Панов был депутатом думы Нижнего Новгорода V созыва и председателем постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям. Кроме того, с 2010 по 2016 год занимал пост секретаря КСПО ВПП «Единая Россия» по Московскому району Нижнего Новгорода.

В 2015 Панов стал депутатом думы Нижнего Новгорода VI созыва, а 18 сентября 2016 года его избрали депутатом Госдумы РФ. С 2015 года Владимир Панов - председатель регионального отделения ООО «Опора России», с 2017 года - член Генерального совета партии «Единая Россия».