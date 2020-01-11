11 Янв. 2020 2020-01-11T17:02:59+03:00

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Новым заместителем мэра Нижнего Новгорода по строительству стал Юрий Шалабаев. Информация о новом назначении появилась на официальном сайте городской администрации в разделе замов.

Данных об образовании и предыдущих местах работы Юрия Шалабаева на сайте нет. Вместе с тем сообщается, что экс-заместитель министра финансов Нижегородской области отныне будет курировать работу департамента градостроительного развития и архитектуры, а также департамента строительства и капитального ремонта.

Напомним, предыдущий заместитель мэра по строительству Леонид Самухин покинул пост в декабре 2019 года, проработав в этой должности с 1 ноября 2018 года. И до сих пор обязанности замглавы города исполнял и. о. директора департамента строительства и капремонта Дмитрий Горбунов.

Позже стало известно, что Леонид Самухин перешел на работу в Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области. Там он занимает должность заместителя директора.

ИСТОЧНИК KP.RU