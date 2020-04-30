Нижегородские храмы будут закрыты для прихожан с 1 по 11 мая
Нижегородские храмы и монастыри не будут работать в майские праздники, сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.
До 11 мая богослужения будут идти лишь в присутствии клира храма, сотрудников и волонтеров. Соответствующее предписание получено от руководства регионального Роспотребнадзора в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.
В официальном документе говорится, что епархии следует на время приостановить прием верующих в храмах, проще говоря, закрыть для них двери. При этом вход не возбраняется священнослужителям и тем, кто нужен для осуществления онлайн-трансляций богослужений.
- Призываем нижегородцев оставаться в своих жилищах и совершать домашнюю молитву, - заявили в епархии.
Напомним, что прямые эфиры богослужений из собора Александра Невского ведутся на паломническо-туристическом портале «Серафимова земля».
«Комсомольская правда» рассказывала, что с 27 апреля ограничен въезд на территорию Нижегородской области. Сейчас попасть в регион можно только при наличии прописки либо пропуска. Ограничение введено после появления нового очага коронавируса в Дивеевском монастыре - там выявлено 76 случаев заражения COVID-19.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»