Нижегородские храмы будут закрыты для прихожан с 1 по 11 мая

30 Апр 2020 2020-04-30T11:43:52+03:00

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Нижегородские храмы и монастыри не будут работать в майские праздники, сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.

До 11 мая богослужения будут идти лишь в присутствии клира храма, сотрудников и волонтеров. Соответствующее предписание получено от руководства регионального Роспотребнадзора в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

В официальном документе говорится, что епархии следует на время приостановить прием верующих в храмах, проще говоря, закрыть для них двери. При этом вход не возбраняется священнослужителям и тем, кто нужен для осуществления онлайн-трансляций богослужений.

- Призываем нижегородцев оставаться в своих жилищах и совершать домашнюю молитву, - заявили в епархии.

Напомним, что прямые эфиры богослужений из собора Александра Невского ведутся на паломническо-туристическом портале «Серафимова земля».

«Комсомольская правда» рассказывала, что с 27 апреля ограничен въезд на территорию Нижегородской области. Сейчас попасть в регион можно только при наличии прописки либо пропуска. Ограничение введено после появления нового очага коронавируса в Дивеевском монастыре - там выявлено 76 случаев заражения COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU