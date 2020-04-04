2020-04-04T20:33:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Список правил для выхода из дома в Нижнем Новгороде в период самоизоляции: что важно соблюдать, чтобы не получить штраф

Перечень ситуаций, позволяющих выходить из дома в период самоизоляции, расширен по решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Список правил для выхода из дома в Нижнем Новгороде в период самоизоляции: что важно соблюдать, чтобы не получить штрафСписок правил для выхода из дома в Нижнем Новгороде в период самоизоляции: что важно соблюдать, чтобы не получить штрафФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности в субботу, 4 апреля 2020 года. Теперь перечень ситуаций, позволяющих выходить из дома в период самоизоляции, расширен. «Комсомолка» публикует список правил для выхода из дома в Нижнем Новгороде в период самоизоляции.

Итак, вы можете выходить из дома в следующих ситуациях:

- обращение за экстренной медпомощью;

- следование до места работы;

- поход или поездка в магазин (это должен быть либо ближайший магазин, либо ехать нужно на личном автомобиле или такси);

- выгул домашних животных;

- следование на личном легковом автотранспорте или легковом такси из места проживания (пребывания) к дачным и садовым участкам (или в обратном направлении);

- следование к родственнику, находящемуся в режиме самоизоляции с запретом покидать место жительства;

- следование к иным организациям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом (например, к ветеринарной клинике).

Перемещение на личном автотранспорте может осуществляться единолично или с совместно проживающими лицами. Перемещение на легковом такси может осуществляться при условии, если водитель легкового такси обеспечен средствами индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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