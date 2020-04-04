Список правил для выхода из дома в Нижнем Новгороде в период самоизоляции: что важно соблюдать, чтобы не получить штраф
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности в субботу, 4 апреля 2020 года. Теперь перечень ситуаций, позволяющих выходить из дома в период самоизоляции, расширен. «Комсомолка» публикует список правил для выхода из дома в Нижнем Новгороде в период самоизоляции.
Итак, вы можете выходить из дома в следующих ситуациях:
- обращение за экстренной медпомощью;
- следование до места работы;
- поход или поездка в магазин (это должен быть либо ближайший магазин, либо ехать нужно на личном автомобиле или такси);
- выгул домашних животных;
- следование на личном легковом автотранспорте или легковом такси из места проживания (пребывания) к дачным и садовым участкам (или в обратном направлении);
- следование к родственнику, находящемуся в режиме самоизоляции с запретом покидать место жительства;
- следование к иным организациям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом (например, к ветеринарной клинике).
Перемещение на личном автотранспорте может осуществляться единолично или с совместно проживающими лицами. Перемещение на легковом такси может осуществляться при условии, если водитель легкового такси обеспечен средствами индивидуальной защиты.
ИСТОЧНИК KP.RU
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