Сотрудники нижегородского МЧС вновь спасли любителей выйти на тонкий весенний лед

12 Март 2020 2020-03-12T09:32:53+03:00

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Вчера в Городецком районе неподалеку от поселка Большой Суходол на Волге сотрудники МЧС спасли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Нижегородской области.

По информации источника, в спасении принимали участие сотрудники аварийно-спасательного отряда Городца и сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Нижегородской области. Всего в спасательной операции было задействовано 13 спасателей и 6 единиц спецтехники.

Обстоятельства дела пока неизвестны. Спасатели в очередной раз напоминают, что выход на тонкий лед водоемов опасен!

Напомним, три дня назад нижегородские рыбаки спасли девочку, которая оказалась на отколовшейся льдине посреди реки. Пару дней назад были обнаружены погибшими двое пенсионеров, которые отправились на рыбалку. А на прошлой неделе спасатели сняли со льда под метромостом полураздетого мужчину.

Ранее сообщалось, что несколько дней назад в селе Красное Арзамасского района местный житель Артем Шерстнев спас двух мальчишек-школьников, которые провалились под лед на местном пруду.

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ИСТОЧНИК KP.RU