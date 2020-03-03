«Оказался рядом в страшный момент»: 23-летний нижегородец вытащил из пруда двоих мальчишек, провалившихся под лед

Несколько дней назад в селе Красное Арзамасского района двое мальчишек-школьников провалились под лед на местном пруду - ребята возвращались домой после школы. Они решили прогуляться по замерзшему водоему, но в какой-то момент тонкий слой льда не выдержал, и дети оказались под водой.

Вместе с ними после занятий домой шли одноклассники, которые сразу же начали звать на помощь. К сожалению, взрослых рядом с прудом не оказалось. Тогда девочки кинулись к дороге, где в тот момент на своей «Ниве» проезжал 23-летний Антон Шерстнев. Молодой человек услышал крики и не раздумывая бросился на помощь школьникам.

Это было в четверг, 27 февраля. Мой девятилетний сын Матвей вместе с другом Димой шли домой. Зашли к пруду, а на поверхности были лед и полынья. Антон их спас. Спасибо ему за то, что он оказался рядом в тот страшный момент, - поделилась с «Комсомолкой» подробностями случившегося Марина, мама одного из провалившихся под лед детей.

Катя (звала на помощь), Матвей (тонувший ребенок) и Леша (одноклассник)Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Антон в одиночку прыгнул в пруд и вытащил тонущих детей. Молодой герой среагировал на ситуацию очень быстро - ни один из мальчиков не пострадал, медицинской помощи никому не потребовалось.

Мальчики вернулись домой живые и здоровые. Мама Матвея признается, что ей уже звонили из МЧС: Антона хотят наградить за его поступок. Сама она уже лично встретилась с молодым человеком и лично поблагодарила его за спасение сына.

Хочется выразить всем огромную благодарность - и одноклассникам, которые стали звать на помощь, и Антону, и случайным прохожим, которые потом помогли привезти детей домой. Надеюсь, что все таки награда их найдет! - говорит Марина.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

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