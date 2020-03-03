2020-03-03T13:46:15+03:00
Общество

«Оказался рядом в страшный момент»: 23-летний нижегородец вытащил из пруда двоих мальчишек, провалившихся под лед

Молодой человек проезжал мимо водоема и услышал детские крики [фото]
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
23-летний нижегородец вытащил из пруда двоих мальчишек, провалившихся под лед23-летний нижегородец вытащил из пруда двоих мальчишек, провалившихся под ледФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Несколько дней назад в селе Красное Арзамасского района двое мальчишек-школьников провалились под лед на местном пруду - ребята возвращались домой после школы. Они решили прогуляться по замерзшему водоему, но в какой-то момент тонкий слой льда не выдержал, и дети оказались под водой.

Вместе с ними после занятий домой шли одноклассники, которые сразу же начали звать на помощь. К сожалению, взрослых рядом с прудом не оказалось. Тогда девочки кинулись к дороге, где в тот момент на своей «Ниве» проезжал 23-летний Антон Шерстнев. Молодой человек услышал крики и не раздумывая бросился на помощь школьникам.

Это было в четверг, 27 февраля. Мой девятилетний сын Матвей вместе с другом Димой шли домой. Зашли к пруду, а на поверхности были лед и полынья. Антон их спас. Спасибо ему за то, что он оказался рядом в тот страшный момент, - поделилась с «Комсомолкой» подробностями случившегося Марина, мама одного из провалившихся под лед детей.

Катя (звала на помощь), Матвей (тонувший ребенок) и Леша (одноклассник) Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Катя (звала на помощь), Матвей (тонувший ребенок) и Леша (одноклассник)Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Антон в одиночку прыгнул в пруд и вытащил тонущих детей. Молодой герой среагировал на ситуацию очень быстро - ни один из мальчиков не пострадал, медицинской помощи никому не потребовалось.

Мальчики вернулись домой живые и здоровые. Мама Матвея признается, что ей уже звонили из МЧС: Антона хотят наградить за его поступок. Сама она уже лично встретилась с молодым человеком и лично поблагодарила его за спасение сына.

Хочется выразить всем огромную благодарность - и одноклассникам, которые стали звать на помощь, и Антону, и случайным прохожим, которые потом помогли привезти детей домой. Надеюсь, что все таки награда их найдет! - говорит Марина.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Очнулась в больнице с капельницей в руке»: девушка похудела до 40 килограммов из-за подколов друзей
Она ела по три ложки в день, хотя работала помощником повара, а потом вовсе отказалась от пищи. Врачи чудом спасли сибирячку от инсулиновой комы, а потом ее бросил парень
Собянин рассказал о числе госпитализированных москвичей после контакта с заболевшим коронавирусом
В городских стационарах подготовлены дополнительные места для госпитализации пациентов с подозрением на заболевание, предприняты меры по нераспространению инфекции
Новости 24
Минстрой Нижегородской области просит ускорить выплату компенсаций дольщикам «Окского берега»
Нижегородский саблист завоевал «бронзу» на Первенстве Европы
Нижегородские ветераны достойно представят регион на «Дороге памяти» в Москве
В Нижегородской области в пожаре сгорела пожилая женщина
В Нижнем Новгороде на два месяца закрыт фаст-фуд на площади Горького
Владимир Путин поручил изменить границы Сарова
Нижегородец требовал суда присяжных, рассчитывая избежать наказания за убийство
Москва передаст Нижнему Новгороду 30 троллейбусов
Мошенники похитили более 300 миллионов рублей из нижегородского бюджета
В Нижнем Новгороде во второй половине дня ожидается дождь
В Нижнем Новгороде запущен портал зелёныйнижний.рф
«ЛУКОЙЛ» выступил организатором масленичных гуляний в Кстове
Нижегородская поэтесса стала лауреатом Национальной премии «Русские рифмы»
В Нижегородской области открыт новый детский сад
Молодая нижегородка погибла, врезавшись в дерево на иномарке
В Нижегородской области активизировались клещи
Выставка «Женское лицо войны» откроется в Нижнем Новгороде
Нижегородцев приглашают спеть любимые песни о войне на главной сцене города
Леонид Слуцкий оценил «футбольный» Нижний Новгород
По просьбам нижегородцев продлен график движения автобуса Т-106
В нижегородский Роспотребнадзор обратились 44 обманутых дольщика
В Нижегородской области отец безнаказанно избивал 6-летнего сына
В Нижнем Новгороде сегодня ожидаются дождь и сильный ветер
Подготовлены экологические документы по 14 участкам для строительства космодрома в Нижегородской области
В нижегородском гериатрическом центре прошло второе занятие в «Университете серебряного возраста»
В Нижегородском центре занятости пройдет день открытых дверей для нижегородцев с ограниченными возможностями
Полмиллиона рублей похитила у своей родственницы жительница Городца
На улице Ванеева произошло лобовое столкновение с участием сотрудника полиции: Четыре человека пострадали
Замгубернатора Дмитрий Краснов проведет личный прием нижегородцев