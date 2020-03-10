«Респект мужикам!»: Нижегородские рыбаки спасли девочку с отколовшейся от берега льдины

Очередная попытка порыбачить на непрочном льду чуть не обернулась трагедией в минувшие выходные. На отколовшейся от берега льдине оказалась несовершеннолетняя девочка. К счастью, ее заметили рыбаки, которые при помощи веревке помогли школьнице выбраться.

Видео с места событий было опубликовано в паблике «Нижний Новгород |Без цензуры» вечером 9 марта. Как именно девочка оказалась посередине реки – неизвестно: нижегородцы предполагают, что ее вместе с собой на рыбалку взял один из рыбаков, - он тоже находился на льдине.

Местные жители в социальных сетях уже поблагодарили смелых рыбаков, которые спасли ребенка. Помощь спасателей им не понадобилась.

- К нам по данному факту никаких обращений не поступало, специалистов МЧС на место происшествия не вызывали, - уточнили «Комсомольской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.