2020-03-10T11:03:03+03:00
Общество

Пропавшие в Нижегородской области рыбаки найдены

К сожалению, любители рыбной ловли погибли
Елена ЛАЗАРЕВА
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В выходные сообщалось о двух пенсионерах, пропавших в селе Фокино Воротынского района Нижегородской области. По официальным данным, 5 марта 59-летняя Татьяна Лощилова и 62-летний Владимир Плаксин, по предположениям родных, уехали на рыбалку. В течение дня рыболовы перестали выходить на связь с родными, и родственники обратились с заявлением о пропаже и просьбой о помощи к волонтерам.

Сегодня в группе поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН» появилась информация о том, что пенсионеры найдены. Но, к сожалению, погибшими. Подробности смерти не сообщаются.

Напомним, несколько дней назад спасатели сняли со льдины под метромостом полуголого мужчину. Ранее сообщалось, что несколько дней назад в селе Красное Арзамасского района местный житель Артем Шерстнев спас двух мальчишек-школьников, которые провалились под лед на местном пруду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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