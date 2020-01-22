2020-01-22T16:55:51+03:00
Общество

Нижегородца, сделавшего предложение с помощью подсветки на башне Кремля, разыскивают

Подрядчик обещает вручить романтику путевку в свадебное путешествие
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
На такое предложение трудно ответить отказом. ФОТО: соцсетиНа такое предложение трудно ответить отказом. ФОТО: соцсети
Изменить размер текста:

Напомним, 13 января яркая и красочная подсветка на Дмитровской башне неожиданно дополнилась короткой, но очень важной фразой. Неизвестный романтик предлагал неизвестной девушке выйти за него замуж. Предложение стало неожиданностью не только для самой Наташи, но и для компании, которая разрабатывала и делала подсветку.

Впрочем, зла на романтика в компании, которая занималась подсветкой, не держат. Мужчина объявлен в розыск, но для того, чтобы вручить ему путевку в свадебное путешествие в любую страну мира на его выбор.

Нижегородцы, кстати, не теряются, когда им необходимо сделать необычное предложение руки и сердца. С целью получить заветное «да», молодые и не очень люди используют телебашню, ток-шоу на федеральном канале, цирк. Предложение выйти замуж девушки получали во время баскетбольных матчей и на катке.

Если бы в России составляли рейтинг самых романтичных городов, Нижний Новгород вполне мог бы занять в нем место как минимум в тройке лидеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородская компания оштрафована за загрязнение окружающей среды
В генплан Нижнего Новгорода внесены изменения
В Нижегородской области будет создан крупнейший образовательный центр
В Нижнем Новгороде начали печь «блокадный хлеб»
На реконструкцию нижегородского парка потратят 4 миллиарда рублей
Решение о способе ремонта коллектора в Нижнем Новгороде примут в течение часа
«В состав «Поездов здоровья» включены лаборатории», - губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Нижегородца, сделавшего предложение с помощью подсветки на башне Кремля, разыскивают
С нижегородского ГосНИИ «Кристалл» взыскано более полумиллиона рублей
Нижегородским погорельцам предоставят жилье
Чаще всего нижегородцы покупают с рук кроссовки, квартиры и товары бренда Adidas
Глава Нижнего Новгорода продолжает проверять транспортную систему города
Нижегородец, пытавшийся ограбить школьницу, задержан
Детскую поликлинику в Нижнем Новгороде заново отремонтируют
Депутаты Городской думы Нижнего Новгорода проверят расход реагентов
"Поезда здоровья" в Нижегородской области будут работать круглый год
Нижегородским многодетным семьям продлят право приватизировать земельный участок
По прогнозам синоптиков, сегодня в Нижний Новгород заглянет солнце
Самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Краснодара в Нижний Новгород, внепланово приземлился в Ростове-на-Дону
Нижегородцам предложат обсудить памятник Александру Невскому
В закон Нижегородской области об инвестиционном налоговом вычете внесут поправки
Нижегородским сельхозпроизводителям компенсируют часть затрат на элитные семена
Более 500 нижегородцев хотят сыграть роль в сериале «Хроники сыска»
Лыжный забег в купальниках пройдет в Нижнем Новгороде