Нижегородца, сделавшего предложение с помощью подсветки на башне Кремля, разыскивают

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:55:51+03:00

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Напомним, 13 января яркая и красочная подсветка на Дмитровской башне неожиданно дополнилась короткой, но очень важной фразой. Неизвестный романтик предлагал неизвестной девушке выйти за него замуж. Предложение стало неожиданностью не только для самой Наташи, но и для компании, которая разрабатывала и делала подсветку.

Впрочем, зла на романтика в компании, которая занималась подсветкой, не держат. Мужчина объявлен в розыск, но для того, чтобы вручить ему путевку в свадебное путешествие в любую страну мира на его выбор.

Нижегородцы, кстати, не теряются, когда им необходимо сделать необычное предложение руки и сердца. С целью получить заветное «да», молодые и не очень люди используют телебашню, ток-шоу на федеральном канале, цирк. Предложение выйти замуж девушки получали во время баскетбольных матчей и на катке.

Если бы в России составляли рейтинг самых романтичных городов, Нижний Новгород вполне мог бы занять в нем место как минимум в тройке лидеров.

ИСТОЧНИК KP.RU