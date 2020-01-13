Водители проехались колонной в память о Сергее Анучине, который спас женщину от грабителя в Павлове
Память 18-летнего Сергея Анучина, отдавшего свою жизнь ради спасения незнакомой женщины, почтили в городе Павлово.
12 января исполнилось девять дней с момента гибели парня. Местные водители проехались по улицам города колонной, а потом долго сигналили.
Напомним, 3 января Сергей Анучин и его друг Данила Небогатов услышали крики и поспешили на помощь женщине, на которую напал грабитель. Последний бросился на парней с ножом и смертельно ранил Сергея Анучина. Пострадал и его друг Данила Небогатов, который был госпитализирован.
Расследование инцидента взял на личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Позднее он заявил, что считает поступок юных нижегородцев героическим.
Водители проехались колонной в память о Сергее Анучине в Павлове.Видео:Регион-52 | Нижний Новгород
ИСТОЧНИК KP.RU