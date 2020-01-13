Водители проехались колонной в память о Сергее Анучине, который спас женщину от грабителя в Павлове

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:14:54+03:00

одители проехались колонной в память о Сергее Анучине, который спас женщину от грабителя в Павлове

12 января исполнилось девять дней с момента гибели парня

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Память 18-летнего Сергея Анучина, отдавшего свою жизнь ради спасения незнакомой женщины, почтили в городе Павлово.

12 января исполнилось девять дней с момента гибели парня. Местные водители проехались по улицам города колонной, а потом долго сигналили.

Напомним, 3 января Сергей Анучин и его друг Данила Небогатов услышали крики и поспешили на помощь женщине, на которую напал грабитель. Последний бросился на парней с ножом и смертельно ранил Сергея Анучина. Пострадал и его друг Данила Небогатов, который был госпитализирован.

Расследование инцидента взял на личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Позднее он заявил, что считает поступок юных нижегородцев героическим.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/754381" frameborder="0"></iframe> Водители проехались колонной в память о Сергее Анучине в Павлове.Видео:Регион-52 | Нижний Новгород

ИСТОЧНИК KP.RU