2020-01-13T12:14:54+03:00
Общество

Водители проехались колонной в память о Сергее Анучине, который спас женщину от грабителя в Павлове

12 января исполнилось девять дней с момента гибели парня
Елена КАРАЛ
Поделиться:
одители проехались колонной в память о Сергее Анучине, который спас женщину от грабителя в Павловеодители проехались колонной в память о Сергее Анучине, который спас женщину от грабителя в Павлове
Изменить размер текста:

Память 18-летнего Сергея Анучина, отдавшего свою жизнь ради спасения незнакомой женщины, почтили в городе Павлово.

12 января исполнилось девять дней с момента гибели парня. Местные водители проехались по улицам города колонной, а потом долго сигналили.

Напомним, 3 января Сергей Анучин и его друг Данила Небогатов услышали крики и поспешили на помощь женщине, на которую напал грабитель. Последний бросился на парней с ножом и смертельно ранил Сергея Анучина. Пострадал и его друг Данила Небогатов, который был госпитализирован.

Расследование инцидента взял на личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Позднее он заявил, что считает поступок юных нижегородцев героическим.

Водители проехались колонной в память о Сергее Анучине в Павлове.Видео:Регион-52 | Нижний Новгород

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Послание Владимира Путина к Федеральному собранию покажут на стадионе «Нижний Новгород»
371 незаконную свалку ликвидировали в Нижегородской области в прошлом году
Более 15 миллионов рублей поступило в бюджет Нижегородской области от пользователей недрами
20 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Нижнем Новгороде за неделю
Водители проехались колонной в память о Сергее Анучине, который спас женщину от грабителя в Павлове
Более 300 снегоуборочных машин работают на улицах Нижнего Новгорода
Данилу Небогатова, спасшего женщину в Павлове, поздравили с 18-летием следователи СК России
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем российской печати
Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета Нижегородской области выросло на 8,6%
Житель Шаранги пойдет под суд за незаконную вырубку елей и лип
МЧС предупреждает о метели и гололедице в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области временно отключат цифровое телевидение
Роспотребнадзор не исключает появления кори на пике эпидемии гриппа в Нижегородской области
Завершается голосование за нижегородку Ольгу Плаксину на премию «МЫ БУДЕМ ЖИТЬ»
На 60% больше коррупционных преступлений выявлено прокуратурой Нижегородской области в 2019 году
IV Фестиваль искусств «Рождественские встречи-2020» пройдет в Дзержинске
Сбор подписей за сохранение трамвайного движения на Ильинской в Нижнем Новгороде организован в соцсетях