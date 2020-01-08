2020-01-08T13:29:13+03:00
Общество

Глава Следственного комитета РФ назвал героическим поступок нижегородца, защитившего женщину

Александр Бастрыкин выразил соболезнования матери погибшего парня, спасшего человека ценой собственной жизни в Павлово
Елена КАРАЛ
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Глава Следственного комитета РФ назвал героическим поступок нижегородца, защитившего женщину. ФОТО: sledcom.ruГлава Следственного комитета РФ назвал героическим поступок нижегородца, защитившего женщину. ФОТО: sledcom.ru
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал героическим поступок 18-летнего Сергея Анучина и его 17-летнего друга Данилы Небогатова. Он отметил, что друзья проявили невероятное мужество, помогая попавшему в беду человеку. В результате один из них лишился жизни, а другой получил серьезное ранение.

Председатель Следственного комитета выразил также соболезнования и слова поддержки матери погибшего от рук рецидивиста юноши Инне Анучиной.

Он подчеркнул, что самоотверженный поступок ее сына является примером высокого чувства гражданской ответственности и доблести, поэтому достоин называться героическим.

- Несмотря на свой юный возраст, Сергей осознанно и решительно дал отпор преступнику: ни секунды не раздумывая, он и его друг бросились на защиту взывавшей о помощи женщины. Верные жизненные ценности, среди которых добросердечность, сострадание, отзывчивость и отважность, являются залогом правильного воспитания и материнской заботы, - приводит слова Александра Бастрыкина пресс-служба СК РФ.

Глава Следственного комитета также поблагодарил матерей пострадавших ребят за «воспитание настоящих мужчин и верных сынов Отчизны, не отступивших перед вооруженным преступником».

Александр Бастрыкин уверен, что подвиг и героизм, проявленные юношами, послужат примером для подрастающего поколения.

При этом он пообещал, что матери погибшего Сергея Анучина будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, а преступника ожидает наказание по всей строгости закона.

Председатель Следственного комитета поручил подчиненным организовать его встречу с матерями ребят, проявивших героизм. Кроме того, он распорядился проработать вопрос создания союза матерей героев, объединяющего женщин, которые воспитали отважных детей, способных на героические поступки.

Напомним, 3 января в городе Павлово от рук рецидивиста Владимира Телегина погиб Сергей Анучин. Ценой собственной жизни юноша спас незнакомую женщину, которая взывала о помощи. Пострадал и его друг, Данила Небогатов, получивший серьезные ранения.

Спустя несколько часов после обнаружения тела молодого человека, сотрудники полиции и Следственного комитета вышли на след Телегина.

4 января в жилище рецидивиста прошел обыск, в результате которого были найдены улики и установлена причастность к совершению преступления.

Мужчине предъявили обвинение в убийстве Сергея Анучина и заключили под стражу. В ближайшем будущем ему планируют предъявить также обвинение в покушении на убийство двух лиц и грабеж.

Следователи установили также, что ранее Телегин был осужден за убийство и освобожден из мест лишения свободы в 2018 году.

Кроме того, стало известно, что юноши, вступившиеся за женщину, представлены к наградам, а их семьям будет оказана поддержка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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