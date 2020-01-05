Александр Бастрыкин взял под свой контроль дело об убийстве 18-летнего нижегородца, заступившегося за женщину

5 Янв. 2020 2020-01-05T22:10:01+03:00

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Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под свой контроль дело об убийстве 18-летнего жителя Павлова, заступившегося за женщину.

Напомним, шокирующая история произошла вечером 3 января. Трое молодых людей прогуливались по праздничному городу, когда услышали женский крик. Как оказалось, на девушку напал грабитель. Когда парни бросились ей на выручку, мужчина достал нож и ранил двоих молодых людей. 18-летний Сергей Анучин умер на месте, а его 17-летний друг попал в больницу.

По страшному стечению обстоятельств, погиб молодой человек прямо накануне своего дня рождения. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По подозрению в совершении этого преступления 58-летний рецидивист, ранее судимый, в том числе за убийства.

- Ход расследования данного уголовного дела председателем Следственного комитета России поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, - говорится в сообщении СКР. - Кроме того, Александр Бастрыкин поручил представить необходимые документы для награждения молодых людей. Один из них героически погиб, пытаясь защитить женщину от разбойного нападения. Второй потерпевший также, невзирая на юный возраст, проявил смелость, но был ранен вооруженным преступником. Председатель СК России поручил своим подчиненным связаться с семьей погибшего молодого человека и оказать необходимую поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU