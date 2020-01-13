2020-01-13T11:45:17+03:00
Общество

Данилу Небогатова, спасшего женщину в Павлове, поздравили с 18-летием следователи СК России

Юноша получил подарки, которые пригодятся ему в учебе и на практике в Нижегородском речном училище
Елена КАРАЛ
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Данилу Небогатова, спасшего женщину в Павлово, поздравили с 18-летием следователи СК РФ. ФОТО:СУ СК России по Нижегородской областиДанилу Небогатова, спасшего женщину в Павлово, поздравили с 18-летием следователи СК РФ. ФОТО:СУ СК России по Нижегородской области
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Поздравления с Днем рождения получил от представителей Следственного комитета Данила Небогатов, который участвовал в спасении женщины от напавшего на нее рецидивиста в городе Павлово.

12 января сотрудники Павловского МСО поздравили юношу с 18-летием по поручению и.о. руководителя следственного управления СК России по Нижегородской области Дмитрия Канонерова. Об этом сообщается на официальной странице «ВКонтакте» регионального СУ СК РФ.

Руководитель Павловского межрайонного следственного отдела Алексей Шошин навестил именинника дома и вручил от имени руководства поздравительный адрес с пожеланиями здоровья и подарками.

Данила поблагодарил за поздравление, подаренный рюкзак и автономное зарядное устройство для телефона. Он отметил, что подарки пригодятся ему в учебе и на практике в Нижегородском речном училище.

Как отмечается в сообщении, между семьей Данилы и следователями сложились дружеские отношения. Представители Следственного комитета пообещали, что не оставят его семью без внимания и будут следить за судьбой юноши.

Напомним, 3 января Данила Небогатов и его друг Сергей Анучин пришли на помощь женщине и защитили ее от напавшего грабителя. Последний набросился на молодых людей с ножом, в результате чего Сергей Анучин погиб на месте, а его друг Данила Небогатов был госпитализирован.

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование и назвал поступок нижегородцев героическим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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