Руководству Кстовской ЦРБ внесено представление за «лечение» старушки на улице

СЕГОДНЯ 14:34 2019-10-23T15:30:42+03:00

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Руководству Кстовской ЦРБ внесено представление за оставление старушки на улице. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в час ночи 28 сентября 2019 года на госпитализацию в кстовскую больницу поступила 80-летняя женщина с ограниченными возможностями передвижения.

Сотрудники медицинского учреждения не стали размещать пенсионерку в приемном покое, так как на дороге перед входом в больницу проводился ремонт, а еще у персонала отсутствовали ключи от лифта. Бригаде скорой помощи, которая привезла пациентку в ЦРБ, также было отказано в помощи для ее перемещения из автомобиля. Донесли старушку родственники.

- В связи с выявленными нарушениями требований действующего законодательства об охране здоровья граждан прокурором Кстова в адрес руководства ЦРБ внесено представление, которое находится сейчас на рассмотрении, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что по решению суда министерство здравоохранения Нижегородской области обязано обеспечить необходимым для контроля уровня глюкозы крови лекарством проживающего в Московском районе восьмилетнего мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU