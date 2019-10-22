Нижегородский минздрав обязали обеспечить восьмилетнего мальчика лекарством

СЕГОДНЯ 11:13 2019-10-22T11:13:16+03:00

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По решению суда министерство здравоохранения Нижегородской области обязано обеспечить необходимым для контроля уровня глюкозы крови лекарством проживающего в Московском районе восьмилетнего мальчика.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, три года назад ребенку была назначена помповая инсулинотерапия, покупка расходных материалов для которой не была обеспечена за счет средств регионального бюджета.

- Несовершеннолетнему нужно проводить контроль гликемии с использованием тест-полосок не менее 6-8 раз в сутки. Выписываемых полосок оказалось недостаточно, - уточняется в сообщении.

В защиту интересов и прав ребенка прокуратура обратилась в суд с иском, который инстанция удовлетворила. Представителям минздрава также не удалось оспорить данное решение в апелляционном порядке.

Напомним, ранее «КП» сообщала, что в Сарове Нижегородской области работник аптеки отказался выдать инвалиду лекарства.

ИСТОЧНИК KP.RU