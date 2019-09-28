«Полный беспредел»: Из-за ремонта врачи Кстовской ЦРБ не могли принять больную бабушку

Жуткая история приключилась в Кстовской ЦРБ в ночь на 28 сентября. 80-летней бабушке кстовчанки Елены Васильевой понадобилась госпитализация. Скорая помощь отвезла пожилую женщину в больницу, а врачи к приему пациентки оказались не готовы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/734700" frameborder="0"></iframe> Инцидент в Кстовской ЦРБ.

- Моей бабушке стало плохо, и на скорой нас привезли в ЦРБ Кстово. Скорая не могла подъехать к входу больницу, чтобы могли на носилках перевести бабушку, - рассказала Елена Васильева в соцсетях. - Бабушка не ходячая, с большим давлением, самочувствие плохое. И мы никак не могли попасть в приемный покой.

Дело в том, что на территории больницы ведут ремонтные работы - подъезд к медицинскому учреждению с одной стороны перекопан. Двери с другой стороны здания закрыты на сигнализацию, а ключей у дежурных не оказалось.

- Бабуля лежала на улице на носилках (температура была около трех градусов ночью), пока в приемном покое решали, что делать. А если экстренный больной? А если умирает? А если кровопотеря большая? Никого не волнует. Все отмахиваются: а вдруг пронесет? - сокрушается кстовчанка.

Отчаявшаяся женщина засняла часть разговора с врачами из приемного покоя Кстовской ЦРБ и также опубликовала в Интернете.

- Мне как быть? У меня бабушка на улице лежит. Вы сидите в тепле, а она на улице! Давайте решать вопрос. Одеяло дайте, - попросила родственница пациентки.

На что медицинские работники ответили: «Не надо с нами таким тоном разговаривать». Однако после непродолжительных пререканий один из врачей все-таки смилостивился и вынес тоненькое одеяльце.

- Они что, не могли две доски кинуть? Домой ушли. Сегодня же пятница, - возмутился кто-то из врачей. - Большая бабушка-то? На руках давайте понесем.

Правда, к тому моменту муж кстовчанки уже входил в приемный покой вместе с бабушкой.

- Дальше это не закончилось. Подняли нас на второй этаж, а там идет ремонт, красят стены. Так там краской пахнет! Дышать нечем, - поделилась Елена. - Мы там были тридцать минут. Голова разболелась. Как лежать больным с невралгией, мы не знаем. У многих астма, как и у бабушки моей. Давно придуманы краски без запаха. Люди, как жить так? Непонятно…

Общественность встала на сторону кстовчанки и ее бабушки. Многие уверены, что женщине необходимо написать обращение в прокуратуру.

- Пускай разочек главврача накажут, - предложила Екатерина Сазонова. - Полный беспредел. Не дай бог их родные окажутся в такой ситуации.

- Врачи какие-то безразличные стали. Пока их десять раз не спросили, как решить ситуацию, не почесались даже, - добавила Наталья Саух.

- Я в шоке! Бабуля такая напуганная лежит… Тут вопрос не о ремонте и возможности подъезда, а к быстрому решению проблемы в такой ситуации. Так как привезли бы другого пациента, а там, может, время шло на минуты и секунды и надо оперативно решать вопрос, а не заниматься рассуждением, кто кому не дал распоряжение! - написала Мария Баронова-Бархатова.

«Комсомольская правда» направила запрос в министерство здравоохранения Нижегородской области с просьбой прокомментировать инцидент в Кстовской ЦРБ.