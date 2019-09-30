Кстовская ЦРБ назвала виновных в инциденте с 80-летней бабушкой, которую не могли госпитализировать

В инциденте с 80-летней пенсионеркой, которая не смогла спокойно пройти госпитализацию в Кстовской центральной районной больнице 28 сентября, виноваты работники скорой помощи. Об этом «Комсомольской правде - Нижний Новгород» заявили в администрации Кстовской ЦРБ.

«Комсомолка» рассказывала, что бабушка кстовчанки Елены Васильевой нуждалась в срочной госпитализации. Скорая привезла пожилую женщину в больницу, однако врачи, по словам внучки, оказались не готовы к приему пациентки из-за ремонтных работ на территории больницы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/734700" frameborder="0"></iframe> Инцидент в Кстовской ЦРБ.

- Скорая не могла подъехать к входу больницу, чтобы могли на носилках перевести бабушку, - рассказала внучка в соцсетях. - Бабушка не ходячая, с большим давлением, самочувствие плохое. И мы никак не могли попасть в приемный покой. Бабуля лежала на улице на носилках (температура была около трех градусов ночью), пока в приемном покое решали, что делать. А если экстренный больной? А если умирает? А если кровопотеря большая? Никого не волнует. Все отмахиваются: а вдруг пронесет?

В связи с жалобой Елены Васильевой была проведена служебная проверка. В ходе нее выяснилось, кто же на самом деле виноват в произошедшем инциденте.

- На территории больницы ведутся ремонтные работы по замене асфальта. В пятницу 27 сентября перед входом в приемное отделение был снят слой асфальта для проведения ливневой канализации. Работы проводились до обеда 29 сентября, затем углубление было засыпано щебенкой, - приступили к рассказу в администрации ЦРБ.

Поскольку в приемном покое есть лифт, предназначенный для подъема пациентов, экстренная операционная и рентген-кабинет, было решено госпитализировать бабушку Васильевой через него. Подъехать к приемному отделению на машине можно было не ближе, чем за десять метров. Мобильные пациенты могли без препятствий дойти до больницы, немобильные доставлялись на носилках.

- В должностной инструкции фельдшера скорой медицинской помощи прописано, что он обязан осуществлять транспортировку пациента на носилках или на щите с одновременным проведением интенсивной терапии. Водитель скорой обязан вместе с фельдшером осуществлять переноску больных и пострадавших при их транспортировке, - уточнили в администрации больницы. - В случае необходимости к транспортировке подключаются сотрудники приемного покоя, а в ночное время - фельдшер и санитар. Но 27 сентября в дневное время проблем с транспортировкой пациентов не возникало, работа приемного покоя проходила в обычном режиме.

В Кстовской ЦРБ заявили, что инцидент произошел из-за фельдшера и водителя скорой помощи, грубо нарушивших свои должностные обязанности, не обеспечив транспортировку пенсионерки.

- В машине скорой помощи имеются одеяла, и они обязаны были укрыть пациента в момент транспортировки, чтобы избежать переохлаждения. В процессе транспортировки один фельдшер должен был находиться с пациентом и контролировать его состояние здоровья, другой фельдшер готовиться к транспортировке. Из видеозаписи видно, что оба фельдшера находились в приемном покое, оставив пациента на улице, - подчеркнули в администрации ЦРБ.

С фельдшеров и водителя скорой помощи взяты объяснительные и наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора и лишения премии. Кроме того, с участием сотрудников скорой помощи и приемного покоя проведено экстренной совещание по вопросам этики и недопустимости халатного отношения к пациентам и их родственникам.

Вдобавок ко всему руководство Кстовской ЦРБ в соцсети «Вконтакте» публично принесло извинения родственникам 80-летней бабушки.

- При возможности извинения родственникам пациентки будут принесены также при личной встрече, - заключили в администрации больницы.