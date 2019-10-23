2019-10-23T09:36:37+03:00
Общество

Виталий Мутко и Глеб Никитин проверят ход работ по достройке ЖК «Новинки Smart City»

Председатель Правительства РФ и глава Нижегородской области также выступят на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений»
Валентин ШАРИКОВ
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Председатель Правительства Российской Федерации Виталий Мутко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проверят ход работ по достройке жилого комплекса «Новинки Smart City». Об этом сообщает пресс-служба регионального кабмина в среду, 23 октября.

Как стало известно, вице-премьер и глава области примут первые четыре достроенные дома проблемного жилого комплекса, ключи от которых получат сегодня дольщики.

В сообщении говорится также, что Виталий Мутко и Глеб Никитин выступят на пленарной сессии Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений, который начинает свою работу 23 октября на нижегородской ярмарке.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что правительством Нижегородской области было выдано разрешение на ввод первых четырех домов жилого комплекса «Новинки Smart City».

Напомним, в середине июня Арбитражный суд Нижегородской области принял решение о передаче прав и обязанностей по достройке ЖК «Новинки Smart City» фонду «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства». Планируется, что Фонд достроит все 25 домов жилого комплекса - речь идет о 1,8 тысяч квартир площадью 66,4 тысячи квадратных метров.

Прежний застройщик, ООО «Квартстройцентр», был признан банкротом в 2018 году. Участниками долевого строительства жилого комплекса после банкротства застройщика стали 1906 человек, 1550 из которых на сегодняшний день включены в реестр обманутых дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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