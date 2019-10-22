2019-10-22T16:29:16+03:00
Общество

Выдано разрешение на ввод первых четырех домов ЖК «Новинки Smart City»

Дольщики получат ключи от своих квартир 23 октября
Валентин ШАРИКОВ
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Правительством Нижегородской области было выдано разрешение на ввод первых четырех домов жилого комплекса «Новинки Smart City». Об этом сообщили в региональном кабмине во вторник, 22 октября.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что «Новинки Smart City» является первым из всех проблемных жилых зданий, участники долевого строительства которого смогут въехать в свои квартиры.

-У нас разработан план действий по каждому из 204 строящихся в регионе проблемных жилых комплексов , включая ЖК «Окский берег». Сегодняшний опыт является первым совместным с федерацией шагом по решению проблемы обманутых дольщиков, - подчеркнул глава Нижегородской области.

Как уточнили в фонде «Специальные проекты Фонда защиты прав дольщиков», дольщики получат ключи от своих квартир 23 октября. Согласно дорожной карте, которая была утверждена в июне 2019 года заместителем председателя Правительства РФ Виталием Мутко, этот Фонд достроит все 25 домов жилого комплекса

Напомним, в середине июня Арбитражный суд Нижегородской области принял решение о передаче прав и обязанностей по достройке ЖК «Новинки Smart City» фонду «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства». Прежний застройщик, ООО «Квартстройцентр», был признан банкротом в 2018 году.

Участниками долевого строительства жилого комплекса после банкротства застройщика стали 1906 человек, 1550 из которых на сегодняшний день включены в реестр обманутых дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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