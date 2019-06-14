Арбитражный суд принял решение о передаче прав на достройку ЖК «Новинки Smart City» новому застройщику
14 июня 2019 года Арбитражный суд Нижегородской области принял решение о передаче прав и обязанностей по достройке ЖК «Новинки Smart City» Фонду «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства».
Как сообщает пресс-служба облправительства, сроки рассмотрения дела сократились после обращения Фонда в рамках исполнения дорожной карты, подписанной заместителем председателя Правительства России Виталием Мутко.
Решение суда вступило в законную силу.
Напомним, Виталий Мутко приезжал в Нижний Новгород с рабочим визитом в середине мая. Он посетил строительную площадку жилого комплекса «Новинки Smart City». Участниками долевого строительства жилого комплекса после банкротства застройщика стали 1906 человек, 1550 из которых на сегодняшний день включены в реестр обманутых дольщиков.
ИСТОЧНИК KP.RU