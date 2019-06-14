Арбитражный суд принял решение о передаче прав на достройку ЖК «Новинки Smart City» новому застройщику

СЕГОДНЯ 13:09 2019-06-14T13:09:10+03:00

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14 июня 2019 года Арбитражный суд Нижегородской области принял решение о передаче прав и обязанностей по достройке ЖК «Новинки Smart City» Фонду «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства».

Как сообщает пресс-служба облправительства, сроки рассмотрения дела сократились после обращения Фонда в рамках исполнения дорожной карты, подписанной заместителем председателя Правительства России Виталием Мутко.

Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, Виталий Мутко приезжал в Нижний Новгород с рабочим визитом в середине мая. Он посетил строительную площадку жилого комплекса «Новинки Smart City». Участниками долевого строительства жилого комплекса после банкротства застройщика стали 1906 человек, 1550 из которых на сегодняшний день включены в реестр обманутых дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU