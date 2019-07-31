2019-07-31T10:08:10+03:00
Общество

Четыре дома в ЖК «Новинки Smart City» будут достроены уже в этом году

Губернатор Глеб Никитин провел выездное совещание на строительной площадке
Юлия ИСАЕВА
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Во вторник, 30 июля 2019 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочее совещание на строительной площадке в самом скандальном жилом комплексе «Новинки Smart City». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, до конца года планируется достроить четыре дома, которые были оставлены предыдущим застройщиком в максимальной степени готовности. А в 2020 и 2021 годы рабочие достроят еще 21 дом, в которые вложили свои деньги более 1,5 тысячи дольщиков.

Сейчас на стройплощадке работают 225 человек и 37 единиц спецтехники, в августе к ним присоединятся еще 500 строителей.

- Начало работ по достройке ЖК «Новинки Smart City» имеет важное значение в поэтапном решении проблем всех обманутых дольщиков Нижегородской области, - подчеркнул губернатор.

Глеб Никитин также пообщался с инициативной группой обманутых дольщиков ЖК. Он попросил их контролировать работы по застройке.

Напомним, в середине июня Арбитражный суд Нижегородской области принял решение о передаче прав и обязанностей по достройке ЖК «Новинки Smart City» Фонду «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства».

ИСТОЧНИК KP.RU

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