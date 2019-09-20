2019-09-20T16:40:52+03:00
Происшествия

Подозреваемый в убийстве бизнесмена Виктора Ворошилова арестован

Преступление было совершено в Нижнем Новгороде 17 сентября
Анна МИГАЛОВА
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Следователи на два месяца арестовали 31-летнего жителя Чувашской Республики, подозреваемого в убийстве нижегородского бизнесмена Виктора Ворошилова. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, убийство 48-летнего генерального директора ООО «Багем» было совершено в гаражном кооперативе в Ленинском районе областного центра. Обгоревший труп с проломленным черепом был обнаружен вечером 17 сентября.

Позже «Комсомолка» писала, что оперативники задержали предполагаемого убийцу предпринимателя. Житель Чувашии рассказал, что между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого он ударил Ворошилова кирпичом по голове, а после запихнул в его же машину и поджег.

В настоящее время семья убитого готовится к похоронам. Они состоятся 21 сентября. Жена Виктора Ворошилова обратилась ко всем неравнодушным с просьбой помочь финансово в организации похорон.

- Мы хотим достойно попрощаться с дорогим и любимым Виктором, чтобы желающие имели возможность прийти и почтить его память, - написала в соцсетях вдова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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