«Мы хотим достойно попрощаться»: Семье убитого в Нижнем Новгороде бизнесмена нужна помощь с похоронами

Семья убитого на днях бизнесмена Виктора Ворошилова обратилась с просьбой ко всем неравнодушным. На достойные проводы требуются деньги, которых у родных нижегородца попросту нет.

- Друзья, мы все в большом шоке от трагедии, которая произошла в нашей семье. Мы хотим достойно попрощаться с дорогим и любимым Виктором, чтобы желающие имели возможность прийти и почтить его память, - написала Ирина Ворошилова на страничке своего мужа в «Фейсбуке».

Вдова объяснила, что на время расследования уголовного дела все банковские карты с денежными средствами находится в полиции. И когда семья получит их обратно, неизвестно.

- Многие предлагают помощь и в связи со сложившейся ситуацией мы приняли решение написать этот пост. Два дня назад у нашей семьи были планы не только на ближайшие выходные, но и грандиозные планы на дальнейшее будущее. В страшном сне мы не могли бы представить, что через несколько дней нам предстоит организовывать похороны для отца нашего семейства. Будем благодарны за любую помощь, - добавила нижегородка.

Днем ранее Ирина поблагодарила всех за соболезнования и добавила, что Виктор всегда называл любые проблемы мелочами жизни и говорил: «Нет ничего ценнее жизни!»

Напомним, что убийство 48-летнего гендиректора ООО «Багем» было совершено в гаражном кооперативе в Ленинском районе областного центра. Обгоревший труп с проломленным черепом был обнаружен поздно вечером 17 сентября.

Позже «Комсомольская правда» писала, что оперативники задержали предполагаемого убийцу предпринимателя. Установлено, что причиной конфликта между мужчинами стали финансовые отношения.

КОНКРЕТНО

Помочь семье Виктора Ворошилова можно, отправив любую сумму на номер карты 2202 2004 9851 2118 («Сбербанк») или по номеру телефона 8-910-123-30-12, к которому привязана карта (Ворошилова Ирина Викторовна).

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