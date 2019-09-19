Оперативники задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена Виктора Ворошилова

Оперативники задержали в Чувашии подозреваемого в убийстве генерального директора ООО «Багем» Виктора Ворошилова, сообщается в социальных сетях. Информацию о задержании предполагаемого убийцы «Комсомольской правде» подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Причиной конфликта стали финансовые отношения. Недовольный покупатель пригласил предпринимателя в гаражный коорператив на улице Голубева в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого покупатель нанес 48-летнему нижегородцу удар кирпичом по голове, посадил его в «Тойоту Лэнд Крузер Прадо», а после поджег машину.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что обгоревшее тело Виктора Ворошилова с признаками насильственной смерти было обнаружено около 22.00 17 сентября. Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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