Оперативники задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена Виктора Ворошилова
Оперативники задержали в Чувашии подозреваемого в убийстве генерального директора ООО «Багем» Виктора Ворошилова, сообщается в социальных сетях. Информацию о задержании предполагаемого убийцы «Комсомольской правде» подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.
Причиной конфликта стали финансовые отношения. Недовольный покупатель пригласил предпринимателя в гаражный коорператив на улице Голубева в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого покупатель нанес 48-летнему нижегородцу удар кирпичом по голове, посадил его в «Тойоту Лэнд Крузер Прадо», а после поджег машину.
Ранее «Комсомолка» рассказывала, что обгоревшее тело Виктора Ворошилова с признаками насильственной смерти было обнаружено около 22.00 17 сентября. Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тело нижегородского бизнесмена обнаружено в Ленинском районе
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU