Тело нижегородского бизнесмена обнаружено в Ленинском районе

Обгоревшее тело нижегородского бизнесмена найдено на улице Голубева в Ленинском районе. Как «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области, сигнал о полыхающей в промзоне машине поступил около 22.00 17 сентября.

По словам собеседника «Комсомолки», есть основания полагать, что потерпевший умер не своей смертью. На его черепе обнаружены повреждения.

Уже установлено, что погибшим является генеральный директор ООО «Багем» Виктор Ворошилов. Предприятие, располагающееся в Богородске, занимается выпуском автомобильных прицепов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», ведется следствие.

Напомним, что «Комсомольская правда» делала серию публикаций про экспедицию нижегородца Виктора Ворошилова на Кольский полуостров. Мужчина занимался расследованием обстоятельства Чивруайской трагедии, унесшей жизнь его двоюродного брата в далеком 1973 году.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким погибшего.